Processi di innovazione nelle scuole dell’infanzia Progetto sulla didattica

Prende il via il progetto ’Processi di innovazione nelle scuole dell’infanzia. Inclusione2030’, iniziativa che vede la collaborazione tra il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione e il team di ricerca del Laboratorio di metodi empirici per l’educazione del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, con il Servizio Progetti Educativi del Comune di Siena. Il progetto, che si svilupperà da aprile a novembre, prevede tre fasi: nella prima saranno condotte attività di ricerca sul campo nelle scuole dell’infanzia comunali; seguiranno attività per un laboratorio di progettazione creativa; infine si terrà la restituzione del report di ricerca, che avverrà in occasione del convegno finale del progetto a novembre. La ricerca coinvolgerà le scuole dell’infanzia Asilo Monumento, Agnoletti, Raggio di Sole, Mara Meoni, Baldovina Vestri e Santa Marta.