Primo squillo dei Leoni. La Rondinella cade 3-0

Il Poggibonsi supera in amichevole la Rondinella Marzocco con il punteggio di 3-0. Per la statistica è il primo successo precampionato della squadra di Stefano Calderini. Un acquazzone poco dopo le 17 costringe il direttore di gara alla sospensione temporanea. Per un quarto d’ora non si gioca e dopo lo stop tutto riprende. Poggibonsi in vantaggio su autorete e capace di arrotondare con Fracassini.

Accade poi il fattaccio: Lorenzi di Pistoia giudica da espulsione un intervento al limite dell’area di Cecconi, che proprio ieri era all’esordio stagionale. Poggibonsi in dieci: a niente valgono le rimostranze di parte giallorossa dagli spalti dello Stefano Lotti e anche dalla panchina.

È la sfida dei gemelli Mazzolli, identici anche nel numero di maglia, il 4: Federico del Poggibonsi (ieri capitano, perché Pacini entra al 46’) e Alessandro, della Rondinella, ex dei Leoni al pari di diversi altri componenti del team di mister Gutili, club di qualità per il prossimo campionato di Eccellenza girone B con l’ apporto in termini di esperienza di un big come Laverone.

Colpisce due legni la Rondinella Marzocco, impegnando nel primo tempo il baby Baracco e nella ripresa Pacini. Poco meno di un’ora di gioco e Bellini fa tris, trasformando il rigore da lui stesso conquistato spiazzando il portiere ospite. Poi non si registrano altre azioni degne di nota, sebbene il Poggibonsi non esiti a proporsi anche con i suoi Under come il classe 2006 Tanganelli.

L’inflessibile Lorenzi espelle anche il baby Marotta della Rondinella Marzocco, pareggiando così i conti degli effettivi in campo. Pausa ferragostana adesso per i Leoni, che riprenderanno con la preparazione estiva domenica pomeriggio come da programma deciso dallo staff tecnico.

Di seguito il tabellino del match

: Baracco, Cecconi, F. Mazzolli, Fremura, Bellini, Mignani, Boganini, El Dib, Martucci, Fracassini, Belli. Panchina: Pacini, Castelli, Marcucci, Tanganelli, Bigica, Simi, Valori, Fermi, Borri, Pisco, Cirillo. All.: Calderini.

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Iania, Migliorini, A. Mazzolli, Ciardini, Laverone, Fantechi, Antongiovanni, Polo, Rosi, Frezza. Panchina: Bertini, Loviello, Bartolini, Gorfini, Giorgielli, Colzi, Trabaglini, Perini, Marotta, Cecchi, Sciatti. All.: Gutili.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

RETI:Marcatori: 11’ aut. Fantechi, 19’ Fracassini, 57’ rig. Bellini.

Paolo Bartalini