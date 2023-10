Primo incontro con i direttori generali. Le Scotte e Asl, area vasta sul tavolo

Mercoledì si è svolto il primo tavolo operativo convocato dall’assessore Giordano, sul tema dell’integrazione ospedale-territorio. Un colloquio con i due direttori generali, Antonio D’Urso dell’Asl e Antonio Davide Barretta dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nel corso del quale è stato analizzato il rendiconto del primo semestre 2023 della programmazione di area vasta 2023-25. "L’integrazione ospedale-territorio, se portata avanti in armonia e con clima costruttivo, può far diventare Siena un modello di riferimento innovativo e dinamico per tutta la sanità", afferma Giordano. Il bilancio illustrato all’assessore comprende modelli organizzativi integrati in ambito medico e chirurgico, governo della spesa per i farmaci, formazione condivisa, il rafforzamento di percorsi interaziendali. "Grazie alla disponibilità dei due direttori generali – osserva Giordano – il Comune si farà parte attiva con nuovi progetti. Ho proposto maggiori sinergie per la formazione degli specializzandi, grazie a una programmazione didattica integrata tra le aziende e la valorizzazione delle eccellenze offerte dal territorio. E ancora, partendo da una esperienza pluriennale maturata all’ufficio rapporti internazionali dell’Azienda ospedaliera, la realizzazione di protocolli e programmi comuni per l’accoglienza di delegazioni straniere in training sanitario".