Primo congresso di FdI. Michelotti coordinatore

"Oggi il voto è fluido: ogni Comune in provincia è quindi contendibile". Ha suonato la carica dal palco dell’Hotel Garden il parlamentare Francesco Michelotti, già commissario provinciale di FdI, ieri eletto coordinatore. "Il risultato non è più già scritto come avveniva in passato – ha rimarcato –. Ora può essere definito dalla nostra proposta politica, che è seria e credibile come confermano i risultati a livello nazionale". E ancora: "Oggi gli elettori sono preparati – ha continuato Michelotti –. E’ finita l’epoca in cui la Sinistra lottizzava le elezioni. Quanto a noi, abbiamo la responsabilità di essere all’altezza del compito, anche perché ci siamo sempre guadagnati tutto centimetro per centimetro".

Il congresso provinciale, svoltosi ieri alla presenza del coordinartore regionale di FdI, l’onorevole Fabrizio Rossi, e del parlamentare Mauro Rotelli, è il primo nella storia di Fratelli d’Italia dalla nascita del partito: "Oggi abbiamo tra Siena e provincia oltre 500 iscritti – ha ricordato Michelotti – e per la prima volta la figura del coordinatore e del gruppo dirigente è legittimata dal loro voto. Siamo quindi pronti a lavorare per il futuro con responsabilità. Il congresso è stato anche l’occasione di dibattere sui grandi temi nazionali e locali, ma il nostro sguardo è puntato sulle elezioni del 2024".

In questa prospettiva FdI ha inaugurato sedi locali a Colle e Sinalunga, mentre in futuro è prevista un’apertura a Montepulciano: "Partiamo con anticipo per fare le cose bene – ha rimarcato Michelotti –. La sede di Sinalunga è di tutto il centrodestra e dimostra che l’unità della coalizione è un valore irrinunciabile. Siamo partiti dall’1,5% delle Comunali a Siena nel 2013 per arrivare al 25,45% delle Politiche nel 2022. Questo prova che il nostro impegno merita la fiducia dei cittadini". Nel Coordinamento provinciale entrano Angela Bargi, Michele Capitani, Concettina Graziadio, Gabriele Laguzzi, Carlo Margiotta, Alessia Pannone, Marcello Piscitello, Carolina Maria Roselli e Mattia Savelli.