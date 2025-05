’Primavera Chigiana’, oggi l’esordio con Salomé Gasselin

Si apre la ‘Primavera Chigiana’, con il concerto inaugurale di Salomé Gasselin, oggi alle 19.30 a Palazzo Chigi Saracini. La rassegna dell’Accademia Chigiana, dedicata alle grandi star della musica da camera internazionale e ai giovani interpreti emergenti, unisce in un ideale ponte musicale la stagione Micat in Vertice appena conclusa e il Chigiana International Festival, che si aprirà a luglio. Quattordici concerti, fino al 29 giugno, per un festival tutto dedicato alla grande musica da camera, che tocca quest’anno la quinta edizione e si conferma un momento di grande interesse per gli appassionati della musica colta, capace di portare a Siena nomi importanti del panorama internazionale.

Il concerto di questa sera è affidato alla straordinaria interprete francese di viola da gamba e si intitola ‘La parte degli angeli’. Gasselin si esibirà nelle pagine più belle di Marin Marais, Antoine Forqueray, Jacques Gallot, Karl Friedrich Abel, Monsieur de Sainte Colombe, Heinrich Ignaz Franz Biber e ancora di Johann Sebastian Bach. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Festival Musique Baroque en Avignon. Il prossimo appuntamento è in programma già venerdì, con una serata dedicata alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla fondazione dell’Accademia degli Intronati di Siena, con il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. Tra gli ospiti più attesi della rassegna, si esibiranno a Siena tre acclamati pianisti: il russo Boris Berman (24 giugno), la statunitense di origine ucraina Inna Faliks (17 giugno) e, per la prima volta alla Chigiana, Ian Jones, celebre interprete e docente al Royal College of Music di Londra (20 giugno).

E poi ancora il Trio Rinaldo (27 maggio), il Trio Hèrmes (25 giugno) e le voci del soprano Maria Luigia Borsi e del baritono Chris Turner (10 giugno).

R.B.