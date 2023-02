Primarie Pd, Siena vota per Schlein L’affluenza è la più bassa di sempre

di Orlando Pacchiani

Siena sceglie decisamente Elly Schlein, che supera Stefano Bonaccini con un margine ben più ampio di quello già indicato dalla consultazione tra gli iscritti. E di conseguenza anche Emiliano Fossi per la segreteria regionale rispetto a Valentina Mercanti. Ecco il dato provinciale su 9805 voti validi: Schlein 5653 (57,6 per cento), Bonaccini 4152 (42,4 per cento). Per il regionale il dato definitivo ancora a tarda ora non era arrivato, ma Fossi si è comunque affermato ampiamente.

Il calo dei votanti rispetto alle precedenti consultazioni è netto e si inserisce in una tendenza continua: nel 2019 (eletto Zingaretti) votarono in 14137, nel 2017 e 2013 (entrambe Renzi) votarono rispettivamente 19745 e 37221 cittadini. "È un dato estremamente lusinghiero – afferma Nicola Berti, coordinatore del comitato pro Schlein, vice sindaco di Poggibonsi – che premia il lavoro svolto da tanti volontari che hanno animato un congresso molto bello e partecipato. Da Siena e dalla Toscana arriva una risposta chiara che indica la voglia di cambiamento su temi importanti come la lotta alle disuguaglianze, il lavoro, l’attenzione ai bisogni. Ringrazio prima di tutti i Giovani democratici, senza di loro il nostro comitato non avrebbe potuto ottenere questo risultato". Giudizio ovviamente diverso da parte di Gabriele Berni, che ha guidato il comitato Bonaccini, sindaco di Monteroni d’Arbia.

"Rispetto alle nostre aspettative il voto è al di sotto delle previsioni – afferma – anche se sapevamo che Schlein avrebbe potuto affermarsi considerando la scelta di tutto il gruppo dirigente. Nei circoli eravamo andati meglio del previsto e per questo speravamo di confermarci, il dato finale ci riporta però alle condizioni di partenza".

Non entra nel merito dei risultati Andrea Valenti, segretario provinciale (che ha appoggiato Schlein), ma commenta soddisfatto la parte organizzativa e la proposta politica: "Anche in una giornata come questa, il Pd ha portato diecimila persone ai seggi per scegliere i propri vertici, significa che abbiamo ancora capacità di mobilitazione e che le nostre proposte sono in grado di muovere l’interesse di tante persone. Non commento il risultato, ora ci concentriamo da subito sulle elezioni di Siena".

Ecco alcuni dati raccolti in particolare in Valdelsa. A Poggibonsi su 1050 voti, 713 sono andati a Schlein (67,9 per cento), 337 a Bonaccini (32,1 per cento). A San Gimignano trionfo per Bonaccini: su 494 voti validi, Bonaccini 347 voti (70,24 per cento), Schlein 147 (29,76). Per il segretario regionale 482 voti validi: 356 per Mercanti (73,86 per cento), 126 per Fossi (26,14). A Colle Valdelsa 602 voti validi: 394 per Schlein (65,4 per cento), Bonaccini 208 (34,6). Per il regionale 574 voti: Fossi 384 (66,9 per cento), Mercanti 190 (33,1).