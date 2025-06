Il Lions Club ha donato carrozzine geriatriche

Un dono al territorio, quello destinato all’Ospedale di Comunità di Campostaggia a Poggibonsi che con i suoi 12 posti letto offre assistenza residenziale a persone con patologie croniche. Al cui interno si trova anche l’hospice con 4 posti. Adesso, con le 3 appena donate, diventano 4 le carrozzine geriatriche che permetteranno di ridurre l’allettamento degli ospiti. Service a cura del Lions Club zona O distretto 108 LA, ovvero, il San Gimignano/Via Francigena, Siena, Siena "Torre di mezzo", Chianti e Valdelsa.

"Ringraziamo il Lions Club zona O, in particolare il dottor Fabio Marchetti, per il gesto di vicinanza a questa struttura sanitaria - afferma il coordinatore dell’ospedale di Comunità, Alessandro Perrone – le carrozzine ci permetteranno di gestire al meglio i pazienti con difficoltà motoria degenti qui da noi. Un gesto di grande sensibilità del Club verso i più fragili che ci spinge a lavorare al meglio per la comunità". "Abbiamo firmato questa iniziativa – spiega Marta Biotti, presidente zona O – rispondendo ad una reale necessità, che viene dopo la consegna di otto tablet da telemedicina per il Campansi di Siena". "Ringrazio i Lions per il dono e per aver pensato al territorio – sottolinea Manuela Giotti, responsabile cure primarie – perché senza il territorio non si va da nessuna parte". Alla cerimonia hanno partecipato anche, la responsabile COT, Dalila Angela Volpe, la coordinatrice infermieristica, Nelita Rigatuso, Giulia Orlandini, medico hospice, e una rappresentanza Lions, tra cui Fabio Marchetti, Angelo D’Arcangeli e Silvano Becattelli. Fabrizio Calabrese