Sboccia l’estate: "Tutto deve essere armonia in una città come Siena"

"Questo fiore dai mille petali sboccia, prende vita e questa stagione estiva, seconda edizione, è legata al simbolo delle mani creative e laboriose". Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, si guarda le mani e pensa alla stagione che si annuncia scoppiettante. "Sono le mani del fare, del toccare –aggiunge Bocciarelli –. La mano nella sua simbologia, le cinque dita: messaggio di condivisione con tutte le realtà senesi". Ed ecco che il fiore scelto dal direttore artistico non vuole riempire ma vuole nutrire.

Si parte oggi alle 18 in Piazza del Campo con L’estate dei burattini di Italo Pecoretti e spettacoli itineranti Buskers (ore 19:30). Alle 21,15 in piazza San Francesco un grande omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti in ’Lucio incontra Lucio’ con Sebastiano Somma. Ricchissimo il programma anche di luglio: "Ricordo il 22 luglio con una dolce e meravigliosa voce di Antonella Ruggiero con La Cruna del Lago e l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini" sottolinea Bocciarelli. Il 25 luglio ’The Opera! Arie per un’eclissi" film regia di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore. "Portare il cinema in Piazza del Campo, un’idea del sindaco Nicoletta Fabio, che io ho apprezzato moltissimo". Il 26 luglio in Piazza del Campo, alle 21:30 La Dernière Danse? Balletto di Roma, coreografie di Micha Van Hoecke. Il 28 luglio sempre Piazza del Campo alle 21:30) La Traviata diretta dal Maestro Marco Severi.

Tra i tanti appuntamenti di agosto, ricordiamo invece quello del 10 agosto in Fortezza Medicea alle 21,15 "Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!" con Cinzia Leone.

Il 25 agosto (Fonti di Pescaia, alle 21:15): L’Histoire du Soldat con Vincenzo Bocciarelli, musiche di Stravinskij in collaborazione con Amat e coreografie di Giulia Stracciati. Il 26 agosto Fonti di Pescaia alle 21,15 ’Pia-Ispirato a Pia de’Tolomei’ con Motus Danza.

A settembre, da non perdere il 5

in Fortezza Medicea, alle 21:15Danza – L’ete dell’Oblio di compagnia Atops.

"La cultura nutre l’anima - dice l’artista – e avvicina molto anche i turisti. Io cerco di immedesimarmi nel gusto degli altri. Gli antichi greci recitavano creando uno slancio verso una sfera esterna. Non si può essere autoreferenziali ma dobbiamo essere generosi. Molti artisti che io ho contattato all’inizio del mio incarico non sapevano che a Siena ci fossero tanti teatri. Ora fanno a gara a venire ad esibirsi da noi e mi dispiace dire no ad alcuni. Ma ora devo scegliere, questa è la vera fatica. Per fortuna – prosegue – avendo tanti amici ho la disponibilità anche per la gioia di venire a recitare a Siena". E conclude: "Quello che cerco sempre di rispettare è una visione ampia e completa. Un grande affresco, i petali di un fiore, tutto deve essere in armonia perché Siena è una città di classe che stordisce i visitatori. Una sorta di Sindrome di Stendhal".