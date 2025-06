’BAD to school’ ai Fisiocritici. In scena il dialogo tra cultura e scuola

Proseguono a Siena, oggi e sabato 28 giugno, all’Accademia dei Fisiocritici, gli appuntamenti formativi di ‘BAD to School’, ciclo di workshop gratuiti dedicati al dialogo tra cultura e scuola, organizzati nell’ambito del progetto ECCO – Ecosistemi e Connessioni Culturali, promosso con il sostegno di Fondazione Mps. Oggi sarà ospite il Teatro dell’Argine con una giornata dedicata al teatro e all’adolescenza, tra metodologie partecipative e progettazione culturale. Con il workshop dal titolo ‘Teatro e adolescenza: pratiche artistiche e organizzative per generare partecipazione’. Dalle 10 alle 13 il tema sarà ‘L’approccio artistico e metodologico’. La prima metà della giornata sarà dedicata a esplorare il teatro come strumento per dare voce agli adolescenti. Dalle 14 alle 17 si parla de ’L’approccio organizzativo’. I workshop sono rivolti a insegnanti, operatori culturali, formatori e giovani. Il ciclo si concluderà il 28 giugno con un approfondimento curato dal Teatro Metastasio, che proporrà riflessioni e strumenti su come educare alla visione teatrale e sviluppare una progettazione condivisa tra scuole e teatri. A cura di Straligut, Fisiocritici, Amat, Giardino Chiuso, LaLut e Radicondoli Festival.