Prima le lauree, poi in Piazza Graduation Day

Una lunga giornata, quella che attende oggi l’Università degli Studi. Prima le lauree honoris causa a due scienziati come in un’ideale ponte tra Siena e il mondo: Rino Rappuoli, già responsabile ricerca e sviluppo di Gsk, e Anthony Fauci, consigliere per la sanità dei presidenti degli Stati Uniti lungo oltre trent’anni. Un ponte accademico che ha anche un futuro risvolto di nome Biotecnopolo.

Nel pomeriggio l’ateneo tornerà a celebrare in Piazza, con oltre settecento neo laureati sul mattonato, il Graduation Day, la cerimonia per festeggiare chi è diventato dottore a Siena. Cerimonia che come sempre molto partecipata.