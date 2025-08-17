Prigioniero in auto. Bimbo salvato dai Vigili del fuoco

Ferragosto di paura a Colle: bimbo chiuso accidentalmente in auto, provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco e di un passante, che si sono adoperati per aiutare il piccolo e la madre. Mattinata complicata quella di Ferragosto nella zona di Campolungo a Colle, nei pressi di un supermercato, dove un bambino in età da allattamento è rimasto accidentalmente chiuso nell’auto della mamma. L’episodio, avvenuto in pochi attimi, ha generato apprensione tra i presenti, ma fortunatamente si è risolto senza alcuna conseguenza per il piccolo, né per la madre. Solo tanta paura e un intervento rapido e decisivo da parte dei soccorsi. Il bambino non era stato lasciato da solo, ma si è verificata una sfortunata circostanza.

A lanciare l’allarme, anche sui social, sono state alcune persone presenti nelle vicinanze. Provvidenziale l’intervento di un passante, che con prontezza e sangue freddo, ha deciso di sbloccare uno dei finestrini della vettura per agevolare l’uscita del bambino. Un gesto risolutivo, che ha contribuito ad abbreviare i tempi dell’intervento e a rassicurare la madre, visibilmente scossa, ma sempre presente e partecipe. Pochi istanti dopo sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, che hanno preso in mano la situazione. L’intervento dei pompieri è stato rapido ed efficace, consentendo di aprire la vettura in totale sicurezza e tranquillizzare i presenti. Sul posto anche il personale del 118 per accertamenti, ma fortunatamente il bambino è risultato in ottime condizioni di salute, senza alcuna conseguenza fisica.

Un plauso al grande lavoro dei Vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire anche nei giorni festivi, e alla prontezza del passante che, senza esitazione, ha fatto la differenza in un momento delicato. Una storia che racconta di quanto una comunità con i suoi servizi, ma anche con i suoi cittadini, si presta ad aiutare il prossimo.

Lodovico Andreucci