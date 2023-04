Preso furbetto della Ztl Entrava abusivamente con la targa oscurata Scattano oltre 30 multe

di Laura Valdesi

SIENA

Il furbetto della zona traffico limitato. Considerava la Ztl del centro storico alla stregua della Cassia. O magari di via Massetana. Una strada da usare, insomma, liberamente. Infischiandosene dei permessi per spostarsi senza fare pratiche. Ben consapevole che non si stava comportando correttamente, tanto da ritoccare la targa del suo autocarro in modo da non renderla individuabile dagli occhi elettronici. Ma non aveva fatto i conti con la polizia municipale che a certe birbate, già punite in passato, è abituata. Così il furbetto è stato trovato. E dovrà mettere mano al portafoglio per pagare le tantissime multe collezionate per via del suo comportamento, in più per difendersi davanti al giudice visto che gli uomini del comandante Marco Manganelli procederanno con la denuncia all’autorità giudiziaria per la manomissione della targa, truffa e altri illeciti. Nei guai un 50enne che vive sul versante grossetano dell’Amiata. Che adesso dovrà pagare oltre trenta multe notificate dalla Municipale.

Era già da un po’ di tempo che l’uomo, proprietario di un autocarro, si era organizzato per ’bucare’ la ztl senza conseguenze. Ossia sanzioni. Ma non c’è voluto molto, grazie ad un’intensa attività di verifica, per identificare il furbetto. Che entrava abusivamente e per non farsi scoprire aveva studiato un sistema per nascondere la targa e modificarla in modo che gli agenti non potessero risalire a lui. Ma quando la Municipale alla fine l’ha pizzicato per lui sono fioccate multe non solo per l’ingresso non autorizzato nella ztl ma anche per aver violato il codice della strada circolando con targa illeggibile e dispositivi di illuminazione non conformi.

Grande spavento, invece, ieri, per un albero che si è abbattuto sulla strada, proprio all’incrocio fra via Armando Diaz e via Sauro, snodo particolarmente trafficato della città. Per fortuna si è adagiato sul tetto di un pullman che viaggiava senza colpire persone – vicino ci sono anche le scuole – ed auto. Sul posto una pattuglia della Municipale per smistare il traffico e delimitare l’area mentre arrivavano i vigili del fuoco per rimuovere il tronco. Gli operai del Comune presto li hanno raggiunti dandosi da fare per spostare la chioma dell’albero ed eliminare l’ingombro. Alle 16.30, un’ora e mezzo dopo, tutto era come prima. Resta la preoccupazione per la ’salute’ dei tanti alberi cittadini comunque controllati periodicamente da palazzo pubblico.