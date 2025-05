Un progetto di solidarietà. La Compagnia dei Rimasti in aiuto di tre associazioni

Un progetto in teatro per aiutare ben tre associazioni del territorio: Anffas Alta Valdelsa, Valdelsadonna e la Casa famiglia San Pietro a Cedda-Comunità Giovanni XXIII. Realtà che prestano attenzione all’inclusione di giovani con disabilità, all’assistenza di ammalati di tumore, all’accoglienza di persone emarginate. È la nuova iniziativa di carattere solidale che parte da Poggibonsi in virtù dell’impegno della Compagnia dei Rimasti, la quale, per iniziativa del Lions club San Gimignano Via Francigena, è pronta a portare in scena una pièce ispirata al mondo delle fiabe. Il 20 maggio alle 21, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, è in programma nella Sala Maggiore del Politeama la rappresentazione di "Pinò", un titolo che rimanda alle vicende del burattino di Carlo Lorenzini detto Collodi. Testo e regia di Massimo Gori, coreografie di Isabella Lorenzi - Sinfonia della Danza, musiche di Francesco Marri e della Rimasti Band. Un evento sold out: da parte del circondario, un’ulteriore testimonianza di generosità nei confronti di enti capaci ogni giorno di tendere una mano nei riguardi di quanti sperano in un’esistenza più dignitosa. Nel 2024, la rivisitazione dei Promessi sposi in chiave goliardica (nella foto il saluto finale al pubblico ad opera del gruppo). Adesso un altro capitolo nel percorso artistico di una compagnia formata perlopiù da nuclei familiari vicini di casa tra loro. Avevano cominciato, i Rimasti, alcuni anni or sono, esibendosi nella Sala dell’Amicizia presso la parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi. "Siamo apprendisti che giocano a fare gli attori - spiega Massimo Gori, autore e regista per la Compagnia dei Rimasti - e a trascinarci è proprio lo scopo benefico delle nostre iniziative, a vantaggio di varie associazioni del territorio. Grazie al Lions Club San Gimignano Via Francigena, che ci ha permesso già lo scorso anno di esibirci al Politeama, diamo vita ora a uno spettacolo che definirei piuttosto impegnativo. Cinque mesi di prove per un musical di tipo artigianale, come amo definirlo, impreziosito dall’esecuzione dei brani della Rimasti Band e dai componenti della scuola di ballo Sinfonia della Danza". Paolo Bartalini