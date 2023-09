Presentata a Roma ’Run For Sla’: presente il senese Gravili Il 6 settembre a Roma si è tenuta la presentazione del progetto 'Run for Sla', una staffetta della generosità con 340 atleti partecipanti, per far conoscere la Sla. All'evento ha preso parte anche Giovanni Gravili, presidente dell'Associazione i Nodi dell'amore.