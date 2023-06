Prenotazioni per ’Natura senza barriere’

’Natura Senza Barriere’ è questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il 17 giugno. Evento nazionale promosso da Federtrek, nasce dal desiderio di sentirsi uniti, nel dire ad alta voce che l’escursionismo non può essere un’esperienza riservata a pochi e che molte barriere possono essere superate. A rilanciare l’evento è ‘Camminando a Quercegrossa’, il ritrovo sarà alle 8.30 proprio agli impianti sportivi a Quercegrossa. È stato addirittura coniato il motto "Se Mi Aiuti Vengo Anch’Io". "Perché a volte è sufficiente una mano, un abbraccio, un sorriso o una parola gentile, per spiccare il volo – affermano gli organizzatori –. Altre volte sudore e fatica, ma ogni goccia e ogni respiro di affanno saranno ripagati, dalla gratitudine e dal sogno realizzato da chi è li, in quel luogo e in quel momento, anche grazie a te". In tanti hanno già aderito con entusiasmo a Natura Senza Barriere. "Un grande grazie a tutti – concludono gli organizzatori – a tutti coloro che hanno compreso il grande messaggio che possiamo mandare se siamo in tanti a condividerlo, con l’augurio e la speranza che in futuro possano unirsi a noi tanti altri che non sono presenti quest’anno. Possiamo essere solo onorati del patrocinio che è stato concesso all’evento dal Comitato Italiano Paralimpico distaccamento di Siena e dai Comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Monteriggioni e Siena".

Per chi vuole partecipare con l’ausilio della Joelette è necessario inviare la prenotazione entro il giorno giovedì 8 giugno. Per il pranzo conviviale la prenotazione dovrà essere fatta entro il 15 giugno. Tutto su: https:forms.glej4fCmdP5spiBEE5o9.