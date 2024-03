Premio ’Tradizione civica’ all’imprenditore Alinari e a Semplici dell’Anffas

Pierluigi Alinari (a lui, capitano di impresa tra i fondatori della camperistica, il riconoscimento alla memoria) e Lucia Semplici, già al vertice di Anffas Altavaldelsa e tuttora in forza al team da volontaria. Sono loro i migliori interpreti, rispettivamente nell’imprenditoria e nella solidarietà, della ’Tradizione Civica’. Così ha nome il premio promosso dalla Pro Loco di Poggibonsi, con il patrocinio del Comune, per onorare personalità che hanno contribuito alla crescita della comunità, costituendo "uno stimolo e un esempio per le future generazioni".

Questi gli intenti degli organizzatori, che hanno tratto ispirazione dal Premio Città di Poggibonsi – assegnato dal 1986 al 2005 – per evidenziare il percorso di figure notevoli nello sport e nell’economia, nella cultura e nel sociale, attraverso iniziative pubbliche con cadenza biennale.

Il Palazzo comunale ha ospitato la prima edizione di un evento "ritrovato", seppur con caratteristiche diverse rispetto alle formule precedenti. Lucia Semplici lega il suo nome a progetti di inclusione per le persone con disabilità. "Valorizzando le potenzialità di ogni componente, senza che alcuno resti indietro, e assicurando la continuità dei servizi del Cento alla Strolla perfino durante l’emergenza sanitaria e con i recenti lavori di ristrutturazione, per merito anche di uno staff di operatori di alta qualità", ha spiegato Filomena Convertito nell’illustrare le motivazioni della scelta.

Semplici, che nel 2023 ha ceduto il testimone a Flavia Grazi alla presidenza, ha voluto dividere con Anffas Altavaldelsa nell’insieme, il premio: "Dai ragazzi ricevo sempre tanti insegnamenti e il mio grazie adesso va a tutto il Consiglio, alle famiglie, a Maria Rosa Provvedi, nostra memoria storica, a Manila Sanleolini, al mio fianco nei programmi mirati alla tutela dei diritti delle persone con disabilità". Di Pierluigi Alinari il Comitato di Tradizione Civica – formato da Fabio Dei, presidente, Rossella Merli, Marino Corsi, dal presidente della Pro Loco Giancarlo Becattelli, dall’assessore alla Cultura Nicola Berti – ha rimarcato il ruolo determinante nella creazione del polo del plein air. Dando vita nel tempo a numerosi marchi nel settore che si sono radicati in Valdelsa in virtù dell’originaria intuizione.

"Fino a diventare le basi sulle quali edificare l’odierno distretto, che offre lavoro a quasi 5mila persone compreso l’indotto", ha sottolineato nel suo intervento Anna Zani. La consegna alla presenza di Graziella Saccardi, moglie di Pierluigi Alinari.

Paolo Bartalini