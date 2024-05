Premio Mangia assegnato a Luca Venturi

Il Premio Mangia sarà consegnato il 15 agosto a Luca Venturi (nella foto). Così ha deciso il comitato ristretto prima e il Concistoro poi, riuniti ieri sera. Candidatura proposta da Drago, quella di Venturi che è ormai conosciuto in tutto il mondo per il ’Siena international Photo Awards’ creato nel 2015. Nella vita ingegnere, alle spalle lavori importanti in Italia e all’estero come la terza corsia dell’A1 tra Barberino e Firenze nord, l’illuminazione di San Galgano che fu anche premiata a Washington, nel 2008 ha ricevuto l’incarico di construction manager delle location italiane del film Quantum of solace, la pellicola di James Bond girata anche a Siena. La sua mostra personale ’Palio is life’ è stata esposta negli Emirati Arabi, a Zurigo, Amsterdam e anche a Pechino. E sta ora lavorando ad un progetto fotografico sulla nostra Festa insieme a nomi di prima grandezza a livello mondiale.

Tre le medaglie di civica riconoscenza. Una va all’artista del marmo Emilio Frati, 89 anni, proposto dalla Lupa (la sua famiglia di origine viveva proprio in Vallerozzi) per il lavoro di recupero e di tutela del patrimonio italiano e senese, a partire dalle tarsie del Duomo. E’ stato chiamato anche dai Musei vaticani. E il professor Enzo Carli si recò persino dal ministro Giovanni Spadolini, che era ai Beni culturali, per portare alla Soprintendenza senese Carli, prima all’Opificio delle pietre dure. Un’altra medaglia va al medico 94enne Paolo Goretti, proposto dalla ’sua’ Aquila di cui è stato capitano vittorioso e anche priore. Non solo per i progressi ottenuti grazie a lui nei servizi sanitari ma anche per l’attività civica e politica, senza dimenticare che fondò tra l’altro a Colle la Società sportiva Colle basket. La terza medaglia è stata assegnata, su proposta delle tre Accademie cittadine (Fisiocritici, Intronati e Rozzi) all’Associazione ’La Diana’ per l’immensa opera di salvaguardia e manutenzione, nonché valorizzazione culturale dei bottini attraverso una pregevole attività di volontariato.

La.Valde.