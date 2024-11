Premio ’La castagna’ a chi si è distinto

Dopo i giorni del “Crastatone“ la festa che festeggia la castagna a Piancastagnaio, sabato alle 17 sarà assegnato il premio nazionale “La castagna” a personaggi dello sport, ricerca e cultura a cittadini che si sono distinti durante l’anno. La cerimonia si svolgerà presso il teatro “Vittorino Ricci Barbini“.Questi i personaggi premiati; Unione Sportiva Pianese vincitrice campionato di calcio serie D 2023- 24. Senio Nucciotti animatore del teatro popolare la cui passione è stata particolarmente profusa nel gruppo teatrale di Saragiolo e per il suo libro “Di quando”. Il dottor Luca Pinzi ricercatore per la sua ricerca sulla Taupatia e malattie neurodegenerative vincitore del premio divisione di chimica farmaceutica della società chimica Italiana. Cristina Magini campionessa oro ca europea master di judo master 2024, campionato Italiano oro judo master 2024. Alessandra d’Amario oro nel campionato europeo di judo master 2024. Mario Wang entrato a far parte dell’Accademy Volley Lube (società professionistica Italiana) . Enio Benedettelli scrittore e poeta recente vincitore del premio letterario “Un monte di poesia 2024“. "Come amministrazione comunale vogliamo continuare in questa manifestazione che quest’anno si svolge in autunno e non nel periodo tardo primaverile come tradizionalmente si tiene, anche perché la nuova giunta è stata eletta a fine giugno – ha dichiarato l’assessore allo sport Claudia Vagnoli – ma è un grande momento ed un onore per tutta la Comunità di Piancastagnaio dare un pubblico riconoscimento a quei cittadini e cittadine che sono divenute eccellenze e con il loro impegno vincente hanno portato il paese in alto".