Premio della Fondazione Italia-Usa. Borsa di studio a Maria Giulia Bisconti

Una neo dottoressa senese è stata selezionata dalla Fondazione Italia-Usa tra i mille studenti degli atenei italiani per il premio ‘America Giovani per il talento universitario’, riconoscimento nazionale che consiste in una borsa di studio per un master di leadership delle relazioni internazionali.

Maria Giulia Bisconti (foto) si è laureata all’Alma Mater Studiorum di Bologna in Beni Culturali, con una tesi in Storia dei popoli iranici (relatore il professor Paolo Ognibene e correlatore il professor Antonio Clemente Domenico Panaino). Del testo di laurea è prevista la pubblicazione sulla rivista di settore ’Quaderni di Meykhane’. Originaria di Abbadia San Salvatore, si è diplomata al liceo scientifico ’Amedeo Avogadro’ e attualmente sta svolgendo il servizio civile nei laboratori di Bioarcheologia dell’Università di Bologna.

Il prestigioso riconoscimento le è stato consegnato a Roma, nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla Camera dei Deputati. La Fondazione Italia-Usa ha come finalità statutaria unicamente la promozione dell’amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, premiando i giovani talenti destinati a lasciare un segno.

R.B.