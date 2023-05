Premio Chianti a Scianna La giuria ha deciso

Lo scrittore Giorgio Scianna ha vinto l’edizione 35 del prestigioso Premio letterario Chianti, sostenuto anche dai Comuni del senese, con la ‘finale’ al teatro Boito di Greve. Scianna al top con il romanzo ‘Le api non vedono il rosso’ (Einaudi). I finalisti, con lui, erano Marino Magliani, con ‘Il cannocchiale del Tenente Dumont’ (L’orma Editore); Stefania Nardini, per ‘La combattente’ (E0 Edizioni); Giulio Perrone, con ‘America non torna più’ (HarperCollins) e Piera Ventre, con ‘Le stanze del tempo’ (Neri Pozza). Gli autori dei testi selezionati hanno presentato il proprio libro alla giuria dei lettori, in incontri nei luoghi storici del Chianti tra febbraio e aprile.

Il premio è promosso dai Comuni del Chianti e dall’associazione culturale Stazione di Posta di Firenze con l’ideatore Paolo Codazzi, e con il coinvolgimento delle biblioteche dei Comuni associati. In più, ci sono altri importanti sostenitori. Nel comitato tecnico, per il senese, Maria Rosa Fabiani, Andrea Pucci, Deborah Montagnani.