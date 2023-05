Premio Cennini tutto al femminile

La pittura è donna. È stata decisamente al femminile, l’edizione 2023 del Premio Cennino Cennini, l’estemporanea di pittura promossa dall’associazione Ricolleggiamo nell’ambito del progetto ‘DipingiAMO Colle’, sul tema ‘Colle. Origini, acqua, archeologia industriale, ambiente e natura’, con cinque dei sei premi in palio che sono stati assegnati a donne, così come entrambe le menzioni speciali. Unica eccezione quella del vincitore della sezione Over 18, Carlo Bruchi, che ha preceduto, nell’ordine Noemi Mele e Monica Burresi, mentre la menzione di merito della categoria è andata a Cristiana Salvini. Nella sezione 14-18 anni, si è aggiudicata il primo premio Alice Giulianini, che ha preceduto Giada Leonini e Dea Gurguri, mentre la menzione di merito è stata appannaggio di Benedetta Scialanca.