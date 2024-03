Premio Celli-Gigli, parata di stelle: "Uno spettacolo il 6 aprile ai Rozzi"

Una cerimonia, un gala, un vero e proprio show. Anche quest’anno il Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli promette tanti ospiti e tante storie da raccontare, sul palco dei Rozzi, sabato 6 aprile a partire dalle 18. "L’evento – afferma Maria Pia Corbelli, che condurrà la serata insieme a Maurizio Bianchini – nel tempo è diventato praticamente uno spettacolo, perché ci sono intermezzi musicali, balletti e tanti ospiti ognuno dei quali racconta un po’ della sua storia".

C’è la solennità delle Chiarine del Palio in apertura, ma anche la leggerezza degli eventi mondani. Musica, danza, il piacere di ritrovarsi e rinnovare un appuntamento che a ogni edizione da parlare un po’ di sé. A consegnare i premi saranno i giornalisti Annalisa Bruchi, Cristina Manetti e Pino Di Blasio (capo redattore della Nazione di Siena), il regista Marco Filiberti e l’imprenditrice Emanuela Stucchi Prinetti De’ Medici.

Nel corso della serata ci saranno poi uno spettacolo con balletti e alcuni intermezzi musicali a cura di Alice Valentini, con la partecipazione straordinaria di Flavio Gismondi (noto per aver interpretato grandi musical come ‘Giulietta e Romeo’ di Riccardo Cocciante e ‘Flashdance’ diretto da Chiara Noschese). Al direttore Radio Siena Tv, Matteo Borsi, il compito di presentare sul palco coloro che riceveranno quest’anno la pregiata opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini. Ovvero la giornalista e conduttrice Ludina Barzini, la conduttrice Laura Delli Colli, il giornalista Pierluigi Diaco, la conduttrice Simona Marchini, il giornalista sportivo Fabio Caressa e la conduttrice televisiva Benedetta Parodi.

L’evento, che sarà come ogni anno a ingresso gratuito, riunisce due importanti premi, intitolati rispettivamente a Mario Celli e Silvio Gigli. Il primo è stato fondato nel 1979 da Maria Pia Corbelli per celebrare il giornalista sportivo, direttore del settimanale Il Campo oltre che collaboratore di diverse testate come la Gazzetta dello Sport. Tre anni fa l’idea di unire la manifestazione all’altra, nata con il giornalista Maurizio Bianchini (per anni telecronista per la Rai con Susanna Petruni e poi con Annalisa Bruchi del Palio di Siena) che organizzava da oltre vent’anni il premio Silvio Gigli.

Riccardo Bruni