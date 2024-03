Premio Celli-Gigli ai Rozzi. Sul palco la storia di Siena

Torna sul palco del Teatro dei Rozzi, sabato 6 aprile, il Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli. Tanti gli ospiti e i premiati già annunciati per la prossima edizione di questo appuntamento fisso, che ogni anno accende i riflettori su Siena. Come al solito la cerimonia sarà condotta da Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini, anche regista della serata, mentre a consegnare i premi saranno i giornalisti Annalisa Bruchi, Cristina Manetti e Pino Di Blasio (capo redattore della Nazione di Siena), il regista Marco Filiberti e l’imprenditrice Emanuela Stucchi Prinetti De’ Medici.

Ad aprire l’evento, come ormai ogni anno, le Chiarine del Palio. Nel corso della serata ci saranno poi uno spettacolo con balletti e alcuni intermezzi musicali a cura di Alice Valentini, con la partecipazione straordinaria di Flavio Gismondi (noto per aver interpretato grandi musical come ‘Giulietta e Romeo’ di Riccardo Cocciante e ‘Flashdance’ diretto da Chiara Noschese). A raccontare coloro che saranno insigniti del prestigioso riconoscimento 2024, e che riceveranno la pregiata opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini, sarà il direttore Radio Siena Tv, Matteo Borsi. Ci saranno poi la giornalista e conduttrice Ludina Barzini, la conduttrice Laura Delli Colli, il giornalista Pierluigi Diaco, la conduttrice Simona Marchini, il giornalista sportivo Fabio Caressa e la conduttrice televisiva Benedetta Parodi. L’evento sarà come ogni anno a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il premio riunisce due importanti riconoscimenti, intitolati rispettivamente a Mario Celli e Silvio Gigli. Il primo è stato fondato nel 1979 da Maria Pia Corbelli per celebrare il giornalista sportivo, direttore del settimanale Il Campo oltre che collaboratore di diverse testate come la Gazzetta dello Sport. Tre anni fa l’idea di unire la manifestazione all’altra, nata con il giornalista Maurizio Bianchini (per anni telecronista per la Rai con Susanna Petruni e poi con Annalisa Bruchi del Palio di Siena) che organizzava da oltre vent’anni il premio Silvio Gigli. "Il premio – spiega Corbelli – nasce con l’intento di onorare due giornalisti legati da sempre da fraterna amicizia oltre che uniti in molte iniziative che sono entrate a far parte della storia di Siena come ‘Il Mangia’". Riccardo Bruni