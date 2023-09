Premio a Fulvio Dainelli Il tabaccaio da record

Una rivendita di Poggibonsi compie mezzo secolo di attività e riceve un riconoscimento di carattere nazionale, la T d’oro, dalla Federazione italiana tabaccai (Fit). È la Tabaccheria Dainelli, in largo Gramsci a Poggibonsi, un locale che da sempre, per la sua ubicazione, è considerato al pari di una specie di porta di ingresso per il centro storico.

Alla guida è Fulvio Dainelli, che ha ricevuto il testimone dal padre Renato, ovvero il popolare "Grillo" di antica memoria giallorossa per il suo ruolo di calciatore in epoca pionieristica fino a diventare poi segretario e dirigente della Us Poggibonsi.

A quasi 76 anni, Fulvio Dainelli ha avuto l’onore dello speciale attestato nel corso di una manifestazione che si è svolta a Firenze in questi giorni. "

In tutto il periodo al bancone ho visto cambiare il mondo. Sia sul piano commerciale che dal profilo degli strumenti da utilizzare per essere al passo con i tempi per le esigenze delle tante persone che si fermano qui da noi per le sigarette, le ricariche e gli altri articoli e servizi", afferma Dainelli, mentre mostra soddisfatto gli allori conseguiti "con spirito di attaccamento al lavoro", come è riportato nella motivazione, e in virtù della totale disponibilità e dell’indiscussa cortesia verso i clienti.

Una struttura che si avvia adesso verso la terza generazione, rappresentata da Federico Dainelli (nipote di Renato e figlio di Fulvio), già da diversi anni impegnato nel collaborare alla gestione di famiglia e pronto a offrire continuità alla superficie di vendita insieme con il padre fresco di titolo di merito. E con rinnovato entusiasmo dopo il prestigioso riconoscimento.

Paolo Bartalini