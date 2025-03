Premiato il gin ’43° Parallelo Montepulciano’

Un progetto giovane ma che già sta regalando soddisfazioni ai suoi due ideatori: 43° Parallelo Montepulciano è una realtà che produce gin fondata da Stefano Bacherotti e Francesco Giuliacci. I loro prodotti si stanno facendo valere in un mercato competitivo (il gin è molto gettonato tra i giovani e non solo) e quella che è una grande passione, i due svolgono principalmente altri lavori, sta progredendo e bruciando le tappe velocemente. La novità è che 43° Parallelo Montepulciano ha festeggiato un riconoscimento importante, la medaglia d’argento al ’Concours International de Lyon’. Come spiega Bacherotti, il premio "è arrivato al gin per infusione, fatto con le erbe aromatiche provenienti dal nostro giardino e dal territorio. A luglio saranno due anni dall’apertura dell’attività, per noi questo premio è una gioia immensa ed è importante aver avuto conferme anche dal settore. Noi sperimentiamo sempre, avevo preparato un gin da infusione che mi era sembrato interessante, lo abbiamo poi messo in produzione, è piaciuto, a dicembre ci fu la presentazione a Sarteano. Montepulciano non ne ha bisogno, essendo conosciuta in tutto il mondo, ma ci ha fatto piacere che il suo nome sia stato protagonista anche in questo concorso". Per i prossimi mesi non mancano i progetti, a iniziare "dalla realizzazione della nostra futura distilleria a Sant’Albino che mi auguro entro l’estate sia attiva". E poi "altre novità a livello produttivo, a breve uscirà un altro nuovo gin sempre per infusione". Le bacche del ginepro sono la base del gin che ha ottenuto la medaglia d’argento a Lione ma tra le erbe aromatiche utilizzate ci sono anche la verbena odorosa, i fiori di sambuco, l’iris fiorentina.

Luca Stefanucci