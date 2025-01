Prada Nuovo stabilimento a Piancastagnaio

Il consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nella seduta di venerdì sera la variante edilizia per la realizzazione del nuovo stabilimento di articoli di lusso e pelletteria che il gruppo Prada si appresta a costruire nel comune di Piancastagnaio e precisamente nella zona artigianale di Casa del Corto. Si tratta senza dubbio di un’opportunità per il paese amiatino fiore all’occhiello del settore legato all’alta moda grazie alla confezione di borse di pregio con centinaia di aziende e addetti alla produzione artigianale.

E proprio all’indomani dalla importante votazione, la lista di maggioranza che attualmente governa il Comune di Piancastagnaio, ’L’ora di Piano’, ha pubblicamente commentato il via ai lavori che porteranno grande possibilità economica e lavorativa in paese. ’L’ora di Piano’ afferma che la costruzione del nuovo stabilimento produttivo di Prada spa rappresenta una pietra miliare nel processo di valorizzazione del territorio di Piancastagnaio. Perché, nonostante le difficoltà che da qualche tempo interessano le aziende della filiera delle pelletteria di lusso, l'intera area pianese si presenta un grande polo attrattivo per le principali maison dell’alta moda dimostrando resilienza e un potenziale di sviluppo che non smette di sorprendere.

Alla base della scelta del gruppo Prada spa, secondo la lista di maggioranza, vi sarebbero due elementi fondamentali che sono esclusivamente legati al territorio, cioè la possibilità di sfruttare l’energia rinnovabile geotermica con costi contenuti rispetto ad altri distretti industriali e contemporaneamente la presenza di competenze artigianali locali difficili da trovare altrove.

Tra le varie progettualità che l’amministrazione comunale di Piancastagnaio realizzerà nel 2025 ci sarà l’apertura di un polo distaccato dell’Its Mita (Made in Italy Tuscany Academy) di Scandicci per la formazione avanzata nel mondo della pelletteria. Il nuovo stabilimento che Prada spa realizzerà nel territorio di Piancastagnaio – è prevista un’innovativa struttura produttiva – rappresenta un investimento significativo che rafforza il legame tra le imprese, la formazione e la sostenibilità dell’economia dando il via a un circolo virtuoso che contribuirà al grande progresso economico e sociale di Piancastagnaio e del suo comprensorio.