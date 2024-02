"Povertà in aumento". Fondazione antiusura, intesa con Mediolanum per aiutare i bisognosi

Le povertà sono in aumento e di conseguenza crescono i rischi di finire nelle mani di usurai e malviventi. Una minaccia contro cui fanno argine da tempo varie realtà e che da ieri, anche sul nostro territorio, possono contare su una nuova alleanza: Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura e Banca Mediolanum, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice nella sede della Misericordia, hanno sottoscritto una convenzione per la concessione di quello che Mediolanum chiama ’Prestito di soccorso’ a persone in difficoltà, assistite e accompagnate appunto dalla Fondazione. "In un contesto di difficoltà crescenti – ha detto Francesco Pulitini – ben venga una nuova convenzione, sulla linea di quelle già attivate con altri istituti di credito".

Per Mediolanum si tratta di una novità in Toscana, ma in realtà di una consuetudine da quindici anni: è la quindicesima convenzione stipulata con Fondazioni antiusura e centri di ascolto, perché "oltre alle iniziative di beneficenza, è importante fornire il proprio aiuto a chi ne ha bisogno nel lavoro quotidiano", ha detto il presidente Giovanni Pirovano. In sostanza saranno aperti conti correnti e concessi prestiti al tasso dell’1 per cento a persone, accompagnate in questo caso dalla Fondazione toscana, che non avrebbero in alcun modo accesso ai servizi bancari. "È una scelta fatta da Ennio Doris nel 2009 e che portiamo avanti convintamente – spiega Pirovano –. Fin qui abbiamo assistito circa 610 casi, è doveroso che le banche svolgano il loro ruolo sociale nel contrastare il ricorso all’usura e facilitare l’inclusione finanziaria di famiglie perbene, ma definite non bancabili".

Il cardinale Lojudice ha sottolineato "l’ulteriore forza che viene da iniziative come questa, capaci di innervare il tessuto sociale e soprattutto di riuscire ad arrivare prima che le situazioni possano degenerare. L’idea di fondo è ascoltare tutti e non lasciare indietro nessuno, con una varietà di aiuti che riguardano anche questo tipo di sostegno finanziario".

Il tipo di intervento di Mediolanum riguarda finanziamenti di importo medio basso, fino a 20mila euro, proprio per riuscire a rispondere alle richieste più urgenti, mentre l’attività della Fondazione riguarda anche somme più elevate, come dimostra l’ultimo dato disponibile, relativo al 2022: 42 finanziamenti erogati dalle banche per 3,8 milioni di euro.

Ma spesso, ed ecco il senso della convenzione con Mediolanum, servono anche importi più modesti per riuscire a soddisfare pagamenti ridotti. Da qui l’iniziativa dell’istituto di credito che in venticinque anni ha raggiunto i due milioni di clienti e che presto sbarcherà in pieno centro a Siena, andando a occupare i locali già di ’Camilla&co’ in piazza Tolomei. L’inaugurazione della nuova sede è programmata per il mese di settembre.

Orlando Pacchiani