’Poster per la Pace’ Ecco i nomi di tutti gli studenti premiati

Successo per il ’Poster per la Pace’: oltre 1200 alunni delle scuole medie della Valdelsa hanno aderito alla realizzazione dell’elaborato grafico dedicato al tema ’Osate Sognare’. Iniziativa ultraventennale, promossa dal Lions International. Localmente dal Lions Club Valdelsa, grazie al suo presidente, Fabio Cantini e all’apporto di Meris Mezzedimi, referente del Club per l’organizzazione. "La disponibilità dei dirigenti scolastici, la professionalità dei docenti di Arte e Immagine e l’entusiasmo degli allievi – spiegano Cantini e Mezzedimi (foto) – ha fatto sì che i disegni fossero tutti di livello e non è stato facile individuare quelli da premiare". Ai primi posti: Michelangelo Lupini, Matteo Pecorario, Agata Fusi, Laura Spigarelli Borrell, Elisa Rappuoli. Attestati di merito: Leonia Billi, Federica De Rosa, Caterina Lauria, Sofia Logi, Noemi Castellini, Serena Enowa, Sara Landozzi, Ilaria Hu, Tiberio Martellini, Francesca Pagnini, Emma Bartaloni, Sofia Parricchi.

Fabrizio Calabrese