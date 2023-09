Portone va a fuoco Indagini sulle cause

Con l’autocombustione e l’accensione spontanea assolutamente da escludere, non può trattarsi che di un incidente (comunque stupido, tipo il lancio di un mozzicone di sigaretta non spento) o di un ancor più stupido gesto volontario. Saranno i carabinieri di Colle, a cui il fatto è stato denunciato, a far luce sulle cause e le responsabilità di un incendio di carta e cartone depositati fuori da un portone per la raccolta differenziata, avvenuto nel centro storico della città bassa nella notte fra martedì e mercoledì scorsi.

Un rogo che ha incenerito il materiale correttamente raccolto per essere ritirato dagli addetti il mattino seguente, ha danneggiato seriamente il portone dell’immobile (che ha, comunque, resistito all’assalto delle fiamme impedendo che si propagassero all’androne del palazzo, dove avrebbero potuto trovare altro alimento) e, soprattutto, ha rischiato di scatenare un incendio di dimensioni e conseguenze molto più rilevanti.

Proprio a ridosso del punto di raccolta dei rifiuti da smaltire, infatti, corre un tratto di tubatura esterna del metano e davanti, separate solo da uno stretto marciapiede, erano parcheggiate alcune auto: c’erano, insomma, tutte le condizioni perché il fatto potesse assumere le proporzioni di un dramma, ma, fortunatamente, né la tubatura né le auto sono state attaccate dalle fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Campostaggia, che hanno subito spento il rogo in pochi minuti e accertato l’assenza di altri danni o potenziali rischi.

L’accaduto è stato segnalato anche all’amministrazione comunale.