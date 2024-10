’Portiere di Comunità’. Decolla il progetto

E’ un importante aiuto alle famiglie, soprattutto ai meno giovani, per orientarsi nelle complessità di tanti settori diversi il progetto ‘Portineria di Comunità’ attivato a Radicondoli che sarà illustrato domani alle 17 a Palazzo Comunale dal sindaco, Francesco Guarguaglini, e dal presidente della cooperativa ‘Radicando’ che cura l’iniziativa, Tiziano Scarpelli. Il ‘Portiere di Comunità’ (attivo all’ufficio turistico solo il lunedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18, ma Comune e Radicando stanno lavorando per ampliare giorni e orario del servizio) ha la possibilità di svolgere una molteplicità di funzioni, facendo incontrare domanda e offerta in molto settori, dalla sanità al sociale, dallo studio al risparmio energetico, dalla semplificazione burocratica alla formazione, dalla spesa a domicilio all’alfabetizzazione digitale e molto altro ancora.

"Con questa attività – commenta il primo cittadino – forniamo una serie di servizi alle persone, soprattutto alle più fragili, per consentire loro una miglior qualità della vita e, allo stesso tempo facciamo crescere la nostra comunità in termini di occupazione".