Porta Pispini resta chiusa Domani il sopralluogo

Si saprà qualcosa di più domani, su tempi e modalità dell’intervento a porta Pispini, dopo il distacco di alcuni frammenti di un mattone e la rimozione di altri ritenuti pericolanti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’intervento e poi inviato il conseguente fonogramma all’amministrazione comunale che ha necessariamente disposto la chiusura del passaggio sotto la porta stessa per garantire la pubblica incolumità. Resta di conseguenza percorribile solo il passaggio pedonale posto di lato rispetto alla porta.

Domani è prevista nuovamente la presenza sul posto dei Vigili del Fuoco e dei funzionari della Soprintendenza, che dovranno individuare le modalità di intervento. Solo allora si potrà capire per quanto tempo dovrà restare chiuso il passaggio, con tutti i mezzi interessati che dovranno passare dal varco di porta Romana.

Dopo la segnalazione da parte di un cittadino, venerdì pomeriggio erano intervenuti i Vigli del Fuoco e la Polizia municipale, chiamata a gestire la viabilità in un punto peraltro spesso abbastanza congestionato. Negli ultimi anni la nuova organizzazione della Ztl ha ristretto i passaggi dal varco in questione, resta comunque una mole di passaggi che verranno dirottati altrove, col rischio magari che nei momenti di maggiore intensità (la mattina con l’entrata dalle scuole e l’ingresso dei mezzi destinati ai negozi) la già satura via Roma sia ancora più sotto pressione.

La speranza è che si possa prevedere un intervento di messa in sicurezza e ripristino in massima sicurezza, nel più breve tempo possibile, per riaprire anche questo passaggio di accesso al centro storico. Certo, la delicatezza del manufatto storico richiederà la massima attenzione. Nel recente passato anche porta Romana era stata interessata da un intervento, con il lungo transennamento di un passaggio laterale.

Ora la novità a porta Pispini, che per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone. Ben altre conseguenze se fosse stata coinvolta la porta interna, perché a quel punto sarebbe stato inibito anche il transito pedonale con disagi facilmente immaginabili.

