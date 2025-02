Ponte sul Foenna, le ultime novità. Spunta una struttura provvisoria

Novità dall’incontro di venerdì a Bettolle per il Ponte sul Foenna lungo la Sp 327 di Foiano, al confine tra Bettolle e Torrita di Siena (ma nel territorio di Sinalunga) dove da anni c’è un semaforo che ne regola la viabilità. Il ponte sarà chiuso durante i lavori che inizieranno, questa è la stima, a tarda primavera - inizio estate. La Provincia di Siena ha comunicato che è pronta ad andare in gara con l’affidamento dei lavori per "un intervento necessario e non rinviabile, per un importo complessivo di 1 milione e 240 mila euro, finanziato con risorse del Ministero delle infrastrutture e condiviso con le amministrazioni comunali di Sinalunga e Torrita di Siena in conferenza dei servizi". I lavori riguarderanno l’adeguamento e il consolidamento del ponte esistente.

L’incontro, alla presenza delle amministrazioni comunali di Torrita e Sinalunga che lo avevano promosso invitando anche le associazioni di categoria, della presidente della Provincia, Agnese Carletti, ha visto l’arrivo di tanti imprenditori della zona e si è focalizzato sulla viabilità e quindi sulle soluzioni da mettere in campo quando il ponte sarà chiuso. Parliamo di un tratto molto trafficato e con tante attività produttive nei paraggi, siamo in uno dei "motori" economici della Valdichiana con il casello autostradale a pochi passi. "Il traffico veicolare, nel momento in cui partiranno i lavori, sarà deviato su viabilità alternativa come previsto dal Codice della strada" ha sottolineato la Provincia. E quindi su Guazzino e in località Rotone a Torrita.

Ma non è da escludersi che venga realizzato un ponte provvisorio nelle vicinanze magari prima dell’inizio dei lavori così da evitare un percorso più lungo e disagi per imprese e cittadini. "Dopo l’avvio di un confronto con le categorie economiche da parte dei Sindaci di Sinalunga e Torrita di Siena, è pervenuta alla Provincia la richiesta di poter valutare una soluzione migliorativa della viabilità alternativa attraverso l’installazione di una struttura mobile provvisoria" ha confermato la Provincia che ha condiviso la richiesta specificando che "qualora i due Comuni, insieme alle attività economiche e produttive, trovassero una convergenza e le risorse necessarie, la Provincia ha già dato la propria disponibilità a valutare la richiesta secondo le proprie competenze". La palla passa a Torrita e Sinalunga pronte a fare la propria parte per cercare di arrivare all’obiettivo: un ponte provvisorio ha un costo significativo e la decisione andrà presa in tempi rapidi. Luca Stefanucci