Ponte sul Foenna. Aiuti oltre 310mila euro

Continua a manifestarsi l’interesse degli imprenditori torritesi per contribuire all’arrivo del ponte provvisorio Bailey tra Torrita di Siena e Bettolle e consentire, quando il ponte sul Foenna sulla Sp327 in estate sarà oggetto dei lavori (per un importo complessivo di 1 milione e 240 mila euro, finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture), di avere un collegamento diretto tra i due paesi.

Se dopo l’incontro di lunedì il Comune di Torrita aveva ringraziato le 142 aziende torritesi che avevano espresso la volontà di contribuire a realizzare l’opera (ben 284.650 euro la cifra complessiva comunicata) partecipando alla raccolta fondi, nelle ultime ore la cifra sarebbe aumentata.

Non ci sono comunicazioni ufficiali, anche ieri la raccolta fondi era aperta e quindi il totale in evoluzione, ma, secondo i "rumors", la somma avrebbe superato i 310mila euro grazie ad un’altra decina di realtà disposte a partecipare economicamente per il ponte provvisorio.

Un’opera (si parla di un costo di 735mila euro) che permetterebbe di non percorrere le alternative previste quando il ponte attuale sarà chiuso, per circa un anno, a causa dei lavori. E quindi di evitare un allungamento dei tempi di viaggio, allontanando i disagi, in primis, per le numerose attività presenti in zona.

Oggi i due comuni, quelli di Torrita e Sinalunga, faranno i conti su quanto raccolto nei due territori (a cui va aggiunta la cifra che i comuni e la Provincia di Siena sono disponibili a stanziare) e poi ne sapremo di più. Se il progetto sarà ritenuto fattibile verrà poi emanato un avviso pubblico.

Luca Stefanucci