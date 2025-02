Ponte provvisorio sul Foenna. Gli mprenditori pronti a pagare

L’ipotesi dell’arrivo del ponte Bailey provvisorio, per garantire un collegamento diretto tra Bettolle e Torrita di Siena, quando il ponte sul Foenna sulla Sp327 che collega i due centri (nel territorio di Sinalunga) sarà chiuso per i lavori, va avanti. L’amministrazione comunale torritese si era mossa nella direzione di una raccolta fondi tra le aziende a sostegno dell’acquisto della struttura. La risposta, importante, è arrivata: 284.650 euro la cifra comunicata, insieme ad un ringraziamento, dopo l’ultimo incontro. Tanti imprenditori, pur con le difficoltà del momento, tra tasse da pagare, spese, e qualche malumore, hanno accettato la sfida dando la propria promessa di fornire un aiuto economico. Ben 142 realtà (su oltre 200 chiamate a raccolta) hanno espresso la volontà di contribuire, ha ricordato il Comune al termine dell’incontro. Ma le adesioni starebbero salendo. Uno sforzo, senza dubbio, ma ritenuto necessario da tanti per evitare la chiusura di un collegamento diretto che porterebbe ad alternative decisamente più lunghe e disagi inevitabili. "A Torrita – spiega il sindaco Giacomo Grazi - è stato fatto un capolavoro. Le chiamate continuano ad arrivare, il paese ha risposto e ci stiamo impegnando molto. Venerdì ci troveremo con Sinalunga, andrà presa una decisione per capire poi cosa fare. Se sono fiducioso? Moderatamente. Ma Torrita ha fatto la sua parte". Quanto manca per arrivare alla cifra per il ponte provvisorio? Si parla di un costo della struttura di 735mila euro, c’è la disponibilità, come ha sottolineato il sindaco Grazi, per arrivare ad una cifra complessiva di 250mila euro da parte dei due comuni e della Provincia. Quindi, considerando l’impegno promesso dagli imprenditori torritesi, all’appello mancano non molto meno di 200mila euro. Arriveranno? La raccolta è ancora aperta ma il "gong" è vicino. Poi si vedrà. I torritesi sperano che un aiuto decisivo possa arrivare anche dal versante sinalunghese ma è chiaro che le aziende di quel territorio saranno molto meno toccate dai lavori. Gli incontri organizzati e partecipati hanno mostrato quanto il tema sia sentito a Torrita, la più interessata se non altro per il numero di attività che insistono nelle vicinanze del ponte. Ma riguarda tanta Valdichiana. Il ponte viene attraversato per andare all’ospedale, alle scuole superiori, dai turisti. Lunedì a Torrita erano presenti i sindaci di Foiano e Trequanda mentre i primi cittadini di Pienza e Montepulciano hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ma intanto è da Torrita e Sinalunga che dovranno arrivare le risposte.

Luca Stefanucci