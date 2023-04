’Ponte in festa’ torna da domani

Musica, convegni, libri, tornei di calcio e tanti buoni piatti. Torna Ponte in Festa, il tradizionale appuntamento che vedrà protagonisti da domani al 7 maggio gli abitanti di Ponte d’Arbia. Per festeggiare i dieci anni di vita della manifestazione il programma di questa edizione è particolarmente ricco. Tra gli eventi, la presentazione domani alle 21 del libro di Riccardo Pratesi, giornalista e pontigiano doc, Nba confidental, fatti e misfatti misfatti dei fenomeni del basket americano. Interverranno l’autore e il sindaco di Monteroni Gabriele Berni nelle vesti di moderatore. E poi il concerto della Filarmonica Puccini di Monteroni alla Pieve di Santa Innocenza a Piana, il trekking sulla Via Francigena tra Ospitalieri e Templari (domenica ) la passeggiata ecologica con l’associazione Plastic Free (il Primo maggio).