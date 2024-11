Ponte di Ognissanti, turismo: previsioni super

Terre di Siena al top per il movimento turistico nel ponte di Ognissanti. E’ quello che emerge dalle previsioni stimate dal Centro Studi Turistici per Confesercenti Toscana, sulle principali piattaforme di prenotazione online. Se il tasso medio o di saturazione rilevato per le città/centri d’arte si attesta al 90%, la parte sud della nostra provincia dovrebbe poter fare ancora meglio, con Valdorcia e Valdichiana attese ad un 91 % di occupazione. Più spazi in Chianti (83 %) e Valdelsa (81 %), per le quali le attese sono comunque superiori a quelle previste in media su scala regionale.

"Probabilmente avremo una positiva estensione di quanto riscontrato sin qui nella stagione autunnale, migliore rispetto al 2023. Un periodo soddisfacente salvo la parentesi di metà ottobre, condizionata dal forte maltempo - osserva Filippo Grassi, Presidente provinciale Assoturismo Confesercenti – settembre e ottobre hanno riequilibrato i più scarsi riscontri del mese di agosto: in questa fase abbiamo potuto apprezzare un turista attento, disposto a premiare la qualità, in prevalenza proveniente dall’estero e in buona parte dal nord America. L’anomalia climatica che ora ci restituisce un clima quasi primaverile rende ancora attuali le scelte di visitatori che preferiscono il nostro territorio più di altri per una vacanza outdoor, che sia a piedi o in bicicletta, dedita quindi ad un turismo lento ma comunque dinamico. E’ lecito sperare di arrivare con un buon movimento fino alla fine dell’anno: staremo a vedere".