Ponte di Bellavista: svolta vicina. Cinque aziende in corsa per i lavori

"La commissione è al lavoro per valutare le offerte delle cinque aziende che hanno partecipato al bando. A metà maggio sarà aggiudicato l’appalto per la realizzazione dell’opera". L’opera in questione è il tanto atteso ponte di Bellavista, sulla Cassia tra Poggibonsi e Staggia, chiuso dal 25 settembre 2021 per motivi di sicurezza". Ad annunciare la ormai prossima assegnazione dei lavori è il presidente della Provincia, David Bussagli.

La scheda tecnica del nuovo viadotto è già pronta da un pezzo. La struttura rispecchierà la dimensione della sede viaria precedente in modo da potersi raccordare alla viabilità esistente, di una lunghezza complessiva di circa 160 metri distribuendosi su 4 campate e non più su 7 campate come era per il ponte demolito. Per la ricostruzione del viadotto che si affaccia sulla linea ferroviaria Siena-Firenze, ci vorranno oltre 10milioni di euro. Un’ tesoretto’ stanziato a suo tempo dal Cipess ( Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), gettando le basi per la realizzazione di un intervento sollecitato con una certa impazienza soprattutto dagli abitanti e dai commercianti di Staggia e Bellavista, assai penalizzati dall’inagibilità del ponte, nonostante l’esistenza di alcuni percorsi alternativi. Il presidente della Provincia si è poi soffermato sulle altre opere in corso o sulla rampa di lancio a Staggia. Prima tra tutte la variante. "Dieci anni fa- spiega- durante la prima delle nostre campagne elettorali, quando parlavamo della variante al tracciato della Cassia a Staggia Senese, molti erano gli scettici. Una discussione ormai di lunga lena e lavori (e soprattutto il finanziamento) che non c’erano. Noi rilanciammo dicendo che la variante era un’ opera necessaria, non più rinviabile, anche per avviare un percorso di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico. Il 1° lotto è aperto da mesi ed il 2° è in fase di realizzazione: circa 10 milioni il valore complessivo. Il lavoro sul centro storico è partito dalla piazza centrale, piazza Grazzini, dove l’intervento è già terminato, e proseguirà su via di Borgovecchio dove i lavori sono al via. Ultimati, infine, quelli al parcheggio di via della Pace". Staggia, dunque, è al centro di importanti interventi. Ma in questo momento tutte le attenzioni sono per l’imminente assegnazione dei lavori per la ricostruzione del ponte di Bellavista.