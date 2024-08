Ponte di Bellavista. Scoppia la polemica

"La notizia dell’esclusionedell’aggiudicatario provvisorio dell’appalto per i lavori del ponte di Bellavista, rappresenta l’ulteriore conferma della non adeguata gestione del problema da parte della sinistra, sia a livello locale che provincial". Lo afferma Angela Picardi, capogruppo di Poggibonsi Merita in Consiglio comunale. Non mancano dunque le dure reazioni a livello politico a Poggibonsi, dopo il nuovo capitolo della vicenda del ponte sulla strada regionale Cassia all’altezza di Bellavista chiuso nel 2021 e demolito nel 2022 in previsione di una costruzione ex novo. La mancanza di un requisito ha determinato nei giorni scorsi l’esclusione dell’aggiudicatario provvisorio dell’appalto dei lavori per realizzare il viadotto. Dall’opposizione consiliare si leva quindi la voce critica di Angela Picardi nel merito della questione che interessa da vicino gli abitanti delle principali frazioni di Poggibonsi. "La lista civica Poggibonsi Merita - aggiunge Picardi - ha più volte segnalato i gravi errori commessi nella gestione complessiva della vicenda: la demolizione del ponte, la mancata adozione di una procedura d’urgenza per la sua ricostruzione, la mancata adozione di un piano operativo per diminuire i disagi derivati dall’interruzione della viabilità. Per questi motivi, non meraviglia affatto la notizia comunicata dalla Provincia". La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni ha già annunciato dal canto suo l’intenzione di organizzare un incontro pubblico sul delicato tema. "Ci attendiamo che il sindaco Cenni non si limiti a fare il punto della situazione - conclude Angela Picardi, capogruppo di Poggibonsi Merita - ma fornisca risposte concrete su come intende gestire la fase transitoria e i disagi dei residenti nelle frazioni di Bellavista e Staggia Senese e non solo".

Paolo Bartalini