Ponte Bailey, prosegue la raccolta fondi

Prosegue l’attività di reperimento di risorse e si valuta la definizione di uno schema di accordo quadro tra i Comuni di Sinalunga e Torrita di Siena con la Provincia di Siena per il progetto di realizzare un ponte provvisorio sulla Sp 327, opera utile a mantenere aperta la viabilità tra Torrita di Siena e Bettolle nei mesi in cui il tratto di strada sarà chiuso per consentire i lavori di consolidamento sul ponte esistente. L’intervento avrà inizio a giugno e si stima che si protrarrà per circa dodici mesi, con conseguenze e disagi per cittadini e aziende. Per questo, le amministrazioni di Sinalunga e Torrita di Siena si sono mosse in cerca di soluzioni, tra cui quella risultata più idonea è la costruzione di un ponte Bailey, per cui servono circa 735mila euro.

La Provincia contribuirà con 100mila euro, i Comuni rispettivamente con 100mila euro Torrita di Siena e 50mila euro Sinalunga. La raccolta fondi aperta ai privati, soprattutto a Torrita di Siena ha riscosso il consenso delle attività economiche e produttive. Coinvolte in una serie di assemblee pubbliche, ad oggi sono 165 le aziende contattate dall’amministrazione di Torrita di Siena che hanno comunicato di essere disposte a contribuire all’opera, promettendo una cifra che complessivamente sfiora i 350mila euro.

"La risposta straordinaria delle aziende alla proposta di costruire un ponte provvisorio indica quanto il problema sia sentito. Non siamo arrivati ancora al raggiungimento della cifra necessaria ma, vista la partecipazione riscontrata, siamo fiduciosi che altri comprendano la bontà del progetto e facciano la propria parte" spiegano i sindaci Giacomo Grazi e Edo Zacchei. L’accordo quadro dovrà essere approvato dalla giunta provinciale per poi tornare per l’approvazione nelle giunte dei due Comuni.