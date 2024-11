Polo didattico di Medicina. La sfida per i futuri medici. Primo mattone nel 2025

Nel programma da 67 milioni di euro di investimento sull’edilizia universitaria, già approvato dagli organi dell’ateneo, Senato accademico e Cda, ben 38 milioni riguardano la realizzazione ex novo del Polo didattico di Medicina alle Scotte, sulla collinetta che scende dietro il policlinico verso gli impianti sportivi di San Miniato.

Un nuovo polo universitario, che sorgerà su terreni di proprietà dell’Ateneo prospicienti all’attuale complesso didattico, di circa 10mila metriquadrati a servizio dell’area medica, dove si formeranno i futuri professionisti della sanità: con aule, sale studio, biblioteca, aree relax interne ed esterne. I lavori sono stati aggiudicati con bando europeo, così come la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo. È previsto che il cantiere parta nei primi mesi del 2025, compatibilmente con l’organizzazione logistica dell’area di strada delle Scotte che impatta significativamente con le attività ospedaliere del policlinico.

L’idea di un nuovo polo didattico di Medicina, indipendente dall’ospedale, risale addirittura al mandato del rettore Angelo Riccaboni; è stata poi portata avanti dal rettore Francesco Frati, nel cui mandato ricade l’accordo di cessione dell’attuale area didattica interna alle Scotte da parte dell’Università all’Aou Senese. La complessa operazione ha coinvolto la Regione Toscana, attraverso la quale l’Azienda ospedaliera ha acquistato l’attuale area didattica di proprietà dell’ateneo per ampliare la sua area assistenziale e clinica. Era giugno 2022 quando veniva formalizzato l’ultimo step per la vendita dell’ospedale Santa Maria alle Scotte dall’Università di Siena all’AouSenese: con un investimento di 12 milioni di euro (regionali) si è conclusa la vendita dell’ultima porzione residua dei locali universitari destinati ad attività didattica nei lotti 1, 2, 3 e del centro didattico (ad esclusione dell’aula Magna) diventati di proprietà del policlinico. Con il ricavato della vendita, unito ad un finanziamento straordinario del MUR e a risorse accantonate nei bilanci, l’Ateneo avrebbe costruito il nuovo centro didattico sulla collina.

Dopodiché l’Università ha avviato la gara europea e coinvolto il Comune di Siena: il Consiglio comunale nel dicembre 2022 ha approvato la Convenzione urbanistica per l’attuazione della previsione urbanistica relativa all’intervento diretto in Strada delle Scotte, via Berlinguer, via Veterani dello Sport, per la realizzazione del nuovo complesso didattico e per la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico a raso lungo la Strada delle Scotte.

Il nuovo polo didattico sarà costruito su terrazzamenti, a scendere verso San Miniato; avrà grandi vetrate e coperture verdi. Il progetto ha tra l’altro vinto una certificazione green, per l’impatto ambientale sostenibile e un’architettura in armonia con l’ambiente.

