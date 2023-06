Polemiche su Tale e quale: è l’ago della bilancia

di Laura Valdesi

SIENA

Il cavallo nell’occhio del ciclone del Palio di luglio? Tale e quale. "Sono venuto appositamente per vederlo, sebbene siamo vicini come scuderia", confessa il capitano del Nicchio Marco Bruni. E anche il suo collega della Chiocciola Alessandro Maggi alle 7 era al Ceppo per capire se i rumors sulla forma del cavallo sono fondati oppure semplici ’venticelli’. Che poi sono Palio anche questi. "Sembra che stia bene, comunque saranno i veterinari a certificarlo", gli fa eco Marco Lorenzini, capitano dell’Aquila. Anche lui alla clinica (soprattutto ma non solo) per Tale e quale. Che sembra diventato l’ago della bilancia del lotto. Perché, è l’argomento che tiene banco nei capannelli fra dirigenti e barbareschi, se ci sarà Tale allora Violenta da Clodia non rischia l’esclusione dal lotto. Altrimenti l’idea della regina del record di Piazza da sola a giganteggiare fra i dieci senza rivali di pari livello non convince per nulla i capitani. Almeno alcuni. Tranchant il parere di Maggi: "Se restasse una punta sola sarebbe un po’ da kamikaze". E ancora: "Diverso è se oltre a lei ci sono Tale, Remorex, Viso d’angelo. Cavalli che sanno dove mettere i piedi e quindi rappresentano una garanzia". "Violenta da sola è una possibilità reale ma credo che politicamente sia un’opzione non voluta da nessuno. In quel caso sarei un po’ pensieroso. Per il Nicchio può essere un vantaggio o uno svantaggio – ammette Bruni – va pensata bene". "Due punte vanno bene, una sola qualche dubbio ce l’ho. Sarebbe un po’ troppo squilibrato", rincara la dose Lorenzini dell’Aquila. Altri aggiungono a microfoni spenti che non vogliono veder finire il loro Palio il 29 giugno al momento dell’assegnazione. "Violenta è battibile, su 4 palii ne ha vinti uno", più tardi commenta la questione Tittia che dichiara di scegliere "in base a situazione-cavalli-rapporto con la Contrada". Nonostante si provino ad ipotizzare schemi calcistici – 5 dirigenti a favore e 5 contro su una sola punta nel lotto, 6 a 4 e via dicendo – ancora siamo lontani dal trovare la quadra. Che arriverà solo dopo la lista di chi fa le prove di notte e la tratta. Non è da escludere – anzi – che i capitani si presentino alla riunione con i veterinari del 26 giugno alle 11 in Comune con la richiesta di rivedere alcuni nomi galoppare la notte. Anche conosciuti. Qualcuno azzarda addirittura Tale e quale. Si vedrà. Per la cronaca, il mezzosangue di Lucia Toto ha fatto una buona impressione. "Sta bene – chiosa Carburo che lo allena –, comunque decideranno i veterinari. Di chiacchiere ce ne sono tante, qualcuno vuole fare il furbo, non so perché si accaniscono così contro il cavallo. Comunque se non lo prendono lo riporteremo ad agosto. Altrimenti il prossimo anno valuteremo cosa fare perché un cavallo da corsa non può stare nel box". A chiudere la previsita della mattina il biondo Remorex di Massimo Columbu, che ha detrattori per via del movimento al canape ma anche estimatori. Un nome dunque fra coloro che son sospesi. Al mattino non manca nessun cavallo, idem il pomeriggio, complici le nuove regole introdotte dopo Provenzano 2022. Qualcuno dei mezzosangue visitati, in verità, ha concluso il percorso di addestramento accusando piccoli infortuni per cui si è dovuto presentare ugualmente al Ceppo per evitare penalizzazioni. I veterinari sono andati lunghi con le visite, chiudendo dopo le 13 abbondanti gli accertamenti (approfonditi) sul primo gruppo. Nomi per il lotto? Nel pomeriggio è arrivato Ares Elce che per Federico Guglielmi, che conferma il grande rapporto con la Giraffa è "maturo" per il Palio mentre è meglio aspettare ancora con Compilation. Tanti si chiedono, visto che i cavalli non sono tantissimi e un discreto numero verrà mandato direttamente alla Tratta, se le prove di notte saranno due giorni, il 27 e il 28 giugno. Il Comune conferma entrambe le date. Oggi la previsita si apre con la regina Violenta da Clodia e i cavalli della scuderia Milani: ci sarà sicuramente la ressa viste le polemiche (e la curiosità) sul lotto. Al Ceppo alle 11 fra gli altri arriva il vittorioso Zio Frac.