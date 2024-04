Polemiche 25 aprile, parla il sindaco: "Contattate le forze dell’ordine"

di Massimo Cherubini

Nessuna generalizzazione sull’operato delle Forze dell’ordine, si è trattato solo di un fatto specifico. Questo, in estrema sintesi, il concetto di fondo che Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, esprime in una nota facendo riferimento a quanto accaduto a seguito del discorso di Irene Bettolini, presidente della sezione Anpi della cittadina poliziana. "Il 25 aprile - dice il sindaco - a Montepulciano è stata, anzitutto, una giornata bellissima, con una grande partecipazione popolare a una manifestazione dai toni assolutamente pacifici e gioiosi. Sull’episodio in questione, ripreso anche dall’articolo, (quello da noi pubblicato nell’edizione di ieri, ndr) mi sono sentito di contattare personalmente le forze dell’ordine subito dopo la manifestazione, anche in virtù dei buoni rapporti esistenti che abbiamo, come amministrazione Comunale, e che sono stati ribaditi nel corso delle telefonate. La presidente dell’Anpi ha chiarito che si trattava di un riferimento ad un fatto specifico e che non fosse loro intenzione generalizzare ed esprimere un giudizio complessivo sull’operato delle forze dell’ordine. Chiusa, mi auguro, la vicenda, spero ci si possa soffermare su quanto di buono sia emerso dalla giornata del 25 aprile: un momento di condivisione attorno ai valori comuni della democrazia, dell’antifascismo, della pace e della libertà".

Un messaggio distensivo dopo l’intervento, ritenuto da tutti altrettanto distensivo che lo stesso sindaco ha fatto durante la manifestazione svoltasi nel giardino di Poggio Fanti. In un successivo intervento, quello della presidente Anpi, è stato, invece interpretato come un discorso di propaganda politica con un duro attacco alle "pseudo Forze dell’ordine che manganellano e picchiano i bambini". A questo punto i rappresentanti dei vari Corpi delle Forze dell’ordine presenti sono "platealmente usciti dall’inquadramento" abbandonando il luogo dove si stava svolgendo la manifestazione. L’episodio è stato dibattuto con numerosi post su Facebook amplificando l’accaduto. Da dire che la stessa presidente, da noi interpellata, ha parlato subito, come riportato nell’articolo di ieri, di aver ritenuto di "citare questioni ed episodi recenti che hanno suscitato preoccupazioni istituzionali, al punto che persino il presidente della Repubblica ha ritenuto di esprimersi in prima persona".