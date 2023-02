Poggibonsi s’interroga sul verde Come piantare gli alberi e dove

Nuovi modelli di gestione del verde, nel lungo periodo. Piantumazioni di alberi in grado di limitare l’inquinamento, mitigare le temperature, creare benefici alla città sul piano e sul piano psicologico agli abitanti. A Poggibonsi saranno affrontati sabato, a partire dalle 16, presso la Sala Gardenia dell’Hotel Alcide, questi e altri temi di indubbia attualità in materia di tutela ambientale. Una serie di proposte per lo sviluppo del verde in ambito locale, nel corso dell’incontro pubblico dal titolo "Alberi in città, alleati da salvare", accreditato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena e organizzato da vari soggetti, tra associazioni, aziende e altre realtà: Gruppo di intervento giuridico onlus, Pontarolo Engineering spa, Lipu Toscana, Difensori della natura, Rete Toscana in movimento, Centro parchi internazionale, Atto primo, Salute ambiente cultura. Con inviti rivolti al sindaco David Bussagli, all’assessore all’ambiente Roberto Gambassi e al dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del territorio del Comune, Vito Disabato. I promotori dell’evento spiegano di puntare verso un dialogo con le istituzioni e allo stesso tempo di ascoltare e comprendere le istanze della cittadinanza in materia di alberi, riguardo per esempio ai casi di piazza Mazzini, via Socrate Sardelli, largo Campidoglio, viale Marconi. Tra i relatori, che saranno introdotti da Carmine Fontanarosa alla chitarra e dal soprano Simona Bertini, il presidente di Lipu Marco Dinetti, Marco Il Grande, Franco Tassi, il divulgatore Dario Boldrini, Francesco Zangari per l’Ordine Agronomi. Ingresso gratuito e con prenotazione consigliata ([email protected])

Paolo Bartalini