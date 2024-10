Poggibonsi, primo bilancio. Amministrazione Cenni al traguardo dei 100 giorni

Cento giorni dell’amministrazione Cenni a Poggibonsi. L’elezione della sindaca rimanda al 24 giugno, l’insediamento della giunta al 10 luglio. Il 22 ottobre la terza data: "Un primo check che vogliamo condividere per misurarci con gli obiettivi su cui abbiamo da subito iniziato a lavorare", spiega Cenni nella conferenza stampa nel Palazzo Comunale, Sala del Consiglio, alla presenza del vice sindaco Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici, e degli altri componenti del team di governo, Enrica Borgianni, Elisa Tozzetti, Lisa Valiani, Filippo Giomini. La sindaca illustra i traguardi fin raggiunti e in parte già rimarcati: le risorse raddoppiate per la manutenzione delle strade pari a 960mila euro in più, il cammino per aprire il punto prelievi a Staggia Senese (dal 14 novembre presso la locale Misericordia in via Romana), l’insediamento del tavolo per il Patto per lo Sviluppo e le proposte per il regolamento nel quadro del percorso di partecipazione, "con l’apporto anche delle forze di opposizione in Consiglio", ha aggiunto Cenni. "Abbiamo selezionato le operazioni più importanti, alcune già definite e altre da sviluppare dalla riqualificazione della stazione ferroviaria che ha visto già incontri e sopralluoghi con Rete ferroviaria italiana. Abbiamo avviato il dialogo con Acque spa e con Sei Toscana per migliorare alcuni aspetti nei servizi, abbiamo incontrato le comunità di Staggia Senese e di Bellavista e iniziato il lavoro per decentrarvi alcuni servizi". Tra questi anche la stazione mobile della Polizia municipale. Tra le novità l’istituzione della delega alla memoria, affidata al consigliere comunale Bruno Borri. "E poi ancora il fondo affitti che è stato rimpinguato per rispondere alle esigenze dei cittadini più fragili – si spiega – quindi il tavolo di contrasto alle povertà già convocato, le proposte innovative con cui grazie al lavoro di tanti è stato implementato e data nuova linfa al complesso di eventi e iniziative (oltre 50 a partire dal primo settembre), la centralità del turismo, gli interventi di edilizia scolastica (quasi 6 milioni in corso) che proseguono e a cui si affianca un rinnovato impegno progettuale per l’impiantistica sportiva: 800mila euro di interventi presentati in Regione". Perché, come ha affermato in conclusione l’assessore Giomini, "far crescere e valorizzare questo settore è necessario e vogliamo lavorare su tutto il movimento sportivo di concerto con le società".

Paolo Bartalini