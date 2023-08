Poggibonsi, potenziata la sicurezza Una stazione mobile dei carabinieri

di Marco Brogi

Una città più sicura. E’ operativa a Poggibonsi la stazione mobile dei carabinieri. Una misura importante e che fa parte del potenziamento dei controlli anticrimine messo in atto dai militari della compagnia cittadina. Potenziamento che riguarda soprattutto la stazione ferroviaria, al centro di brutti giri e teatro negli scorsi mesi di numerosi blitz delle forze dell’ordine sul fronte dell’antidroga. Il mezzo dei carabinieri pattuglia per gran parte della giornata la stazione ferroviaria, monitorando il via vai di persone, comprese quelle che arrivano e partono in treno o con l’autobus.

L’obiettivo è prevenire eventuali episodi di microcriminalità legati anche allo spaccio e intervenire in tempo reale in caso di necessità. La stazione mobile è entrata in funzione da qualche giorno: una novità molto gradita dagli abitanti e dai commercianti della zona, che più volte in passato hanno richiesto maggiori controlli da parte della forze dell’ordine.

Controlli che sono puntualmente arrivati con risultati positivi. Nel mirino della stazione mobile dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi la criminalità in genere. Guardia alta soprattutto sul fronte dell’uso e del traffico di sostanze stupefacenti, settore in cui i militari da qualche mese a questa parte hanno raddoppiato i controlli, procedendo a numerosi arresti, denunce, sequestro di ingenti quantitativi di cocaina e anche di droghe più leggere.

Come indica anche la lingua dei numeri, la più attendibile, la domanda di sballo è più forte tra i giovani e i giovanissimi e pertanto oltre alla repressione e alla caccia agli spacciatori occorre puntare con decisione anche sulla prevenzione nelle scuole (a partire dalle medie) per informare i ragazzi sui gravi rischi connessi all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Da qui, la necessità di sorvegliare tutti i luoghi dediti allo spaccio. E tra questi c’è anche la stazione ferroviaria, dove la presenza per tante ore di una postazione dei carabinieri fa senza dubbio da deterrente. Una iniziativa, la stazione mobile, che andrà avanti per un bel po’ e che sta tenendo alla larga i balordi dalla stazione. Fermo restando, ovviamente, che i controlli dei militari anche in questa estate bollente sono estesi a tutto il territorio, nessuna zona esclusa.