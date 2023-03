Poggibonsi piange Alberto Lorini

Poggibonsi piange l’insegnante e artista Alberto Lorini. Ne danno il triste annuncio i familiari. Classe 1927, è stato un affermato pittore toscano. Negli anni ’70 e ’80 ha esposto in numerose gallerie in Toscana e in Campania, dove trascorreva le ferie con la moglie Anna. Ha partecipato a molte edizioni di ’Poggibonsi Arte’. Ha insegnato educazione artistica per 40 anni prima a Certaldo, poi dagli anni ’70 a Poggibonsi alla Scuola Media Marmocchi. Molti gli studenti che lo hanno avuto come professore e spesso ai tre figli, Mario, Sandro e Sergio, capitava di essere fermati per avere notizie del padre. Persona riservata e gentile, molto conosciuta, ha lasciato un segno nella sua città per il garbo e la dedizione e per lo speciale rapporto con i suoi studenti. Se ne va una persona semplice e mite. I funerali mercoledì 8 marzo alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo.

Fabrizio Calabrese