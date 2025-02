Poggibonsi: operazione sicurezza. Gli abitanti diventano ‘sentinelle’

Una città più sicura anche grazie ai suoi abitanti, che diventeranno ‘sentinelle’ dell’ordine pubblico. Poggibonsi ha gettato le basi per riattivare ‘Controlliamo insieme in quartiere socialcontrol’, progetto pilota realizzato dalla polizia municipale che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini nella prevenzione della criminalità. Progetto che il Covid aveva però interrotto.

Sempre nell’ottica di una città e di un territorio più sicuri, c’è in cantiere anche il potenziamento della polizia municipale, con una presenza fissa dei vigili urbani in centro, teatro negli ultimi tempi di episodi di violenza tra giovani. Tutte misure che sono il risultato di una serie di incontri tra Comune, la stessa municipale e gli abitanti del centro storico. "Alcuni mesi fa abbiamo fatto un primo incontro in risposta ad una richiesta giunta da un gruppo di persone- spiega la sindaca Susanna Cenni - In quella sede abbiamo affrontato questioni poste dai cittadini ma anche condiviso alcune proposte che abbiamo provato ad approfondire sulla base dell’interesse emerso".

Tra le proposte avanzate, c’è il controllo di vicinato. "Un progetto per la collaborazione di vicinato tra cittadini e municipale per segnalare criticità e fenomeni in tempo reale – aggiunge Cenni – Ne avevamo già parlato alcuni mesi fa e abbiamo approfondito riscontrando un certo interesse da parte dei presenti. Per cui proveremo ad attivarlo, grazie alla polizia municipale, come sistema per migliorare il controllo del territorio. Su questo tema abbiamo condiviso la centralità della collaborazione costante con le forze dell’ordine ma anche altri temi, tra cui il lavoro in corso per rafforzare il numero degli agenti di polizia municipale, la prossima attivazione di un servizio di presidio fisso in centro, l’opportunità di costruire tavoli di lavoro per affrontare le varie questioni. Tutti strumenti utili, insieme ad altri, insieme all’impegno per rendere dinamico e animato il centro, per provare a costruire risposte utili sul tema della sicurezza.. Tema sui quali conclude la sindaca- c’è una crescente richiesta di attenzione da parte dei cittadini che merita tutto il nostro impegno". Come dire, insomma, che Poggibonsi e il suo territorio si stanno attrezzando per alzare il livello di sicurezza.