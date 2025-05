Poggibonsi, l’ora dei forum. Dopo i consigli di frazione c’è il tema ‘verde pubblico’

La partecipazione è di casa a Poggibonsi. "Qui, in questo settore, vogliamo costruire un modello". Lo afferma Filippo Giomini, assessore alla cura e alla qualità urbana del Comune. Comincia adesso il lavoro dei forum tematici e al primo posto ci sono il verde pubblico le manutenzioni. Scelte per il domani da compiere con il coinvolgimento della comunità locale. Tutto all’interno di un cammino, iniziato già da alcuni mesi, che ha visto la creazione dei Consigli di frazione a Staggia Senese e a Bellavista e l’assemblea dei residenti di San Giorgio, Ellerone e Cinciano. Ora entrano nella fase operativa le altre forme consultive dedicate ad argomenti specifici. Assessore, è prossimo al debutto il Forum per il verde pubblico a Poggibonsi. "Sono 34 i cittadini iscritti. E le adesioni restano aperte. Siamo in attesa di convocare la prima riunione, con il via alle discussioni dedicate a manutenzioni e rigenerazione urbana. Questioni da esaminare nel contesto dei cambiamenti climatici, per promuovere azioni di riqualificazione". Gli altri forum? "Riguardano le politiche giovanili e le pari opportunità. Sono stati entrambi approvati dal Consiglio comunale, nel quadro del regolamento di partecipazione che ha ricevuto il via libera dell’assemblea in ottobre". Un consuntivo, dopo sette mesi? "Gli esiti confortano. Si registra, tra i forum e i consigli di frazione, una presenza trasversale, giovani e meno giovani, e un notevole apporto al femminile. Le varie sensibilità sono ben rappresentate. Per un bilancio, attendiamo l’autunno per il compimento del primo anno". E per il futuro? "Contiamo di rafforzare un progetto che ci vedrà impegnati per l’intero mandato, confrontandoci con esperienze analoghe di altre aree geografiche in tutta Italia, come il 16 novembre 2024 nel convegno PoggiForum in collaborazione con Anci Toscana presso Accabì". Quali sono le difficoltà nel ‘funzionamento’ di questi strumenti nuovi per la realtà di Poggibonsi? "E’ un regolamento in forma sperimentale. La sfida attuale è passare dalla segnalazione alla discussione sulle singole problematiche. In modo da trovare delle soluzioni tra i soggetti, amministrazione e cittadini. Si è notato comunque un cambio di passo nell’approccio alle questioni. Una maggiore propensione a elaborare, insieme, i progetti relativi per esempio a manutenzioni o altre criticità".

Paolo Bartalini