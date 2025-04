Poggibonsi, la battaglia dell’acqua. Ben 400 metri di nuove tubature

Parte la rivoluzione idrica. Stop ai guasti e alle conseguenti perdite. Al via il rifacimento nel centro abitato di Poggibonsi di 400 metri di tubature. Un investimento di 280 mila euro. Ma i lavori sulle vetuste condotte dell’acquedotto non finiscono qui. Entro la fine dell’anno saranno sostituiti 1.330 metri di tubazioni nel centro storico e oltre 5 mila metri in altre zone del territorio comunale per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Tutti interventi programmati da Acque spa con il Comune.

La prossima settimana i lavori scatteranno in via XX Settembre, via del Commercio e via Arrigo. A seguire interesseranno le vie Gavignano San Lucchese, della Repubblica, Becheroni, Senese–via Trieste, Poggiobonizio, Bonizio Segni, Trento, Fiume, Borgaccio, del Casalino, Salice, Marconi, Volturno, Garibaldi, Camaldo, Piave, la provinciale 130 di Castagnoli, Campotatti, Talciona. Lavori che si aggiungeranno a quelli recentemente completati nelle vie Andreuccetti, Boccabarili, Gallurì e Lombardia, dove in totale sono stati posati 2.250 metri di nuove tubazioni.

"Quello che sta per iniziare a Poggibonsi è molto più di un semplice intervento infrastrutturale- afferma il presidente di Acque, Simone Millozzi – è un tassello fondamentale di una strategia più ampia che mira a rendere il nostro servizio sempre più efficiente e moderno. È inoltre un impegno concreto verso una gestione più responsabile della risorsa, per un futuro più sostenibile per i territori che serviamo. Ringrazio l’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione offerta nella fase di programmazione".

"Si apre una fase di importanti investimenti per sostituire e ammodernare tratti di rete – spiega la sindaca Susanna Cenni - La qualità del servizio idrico è sempre stata al centro della nostra attenzione e da subito abbiamo avviato un percorso di confronto con il gestore. Gli impegni assunti si stanno concretizzando con l’inizio di percorso di investimenti che proseguirà per tutto il 2025. Lavori su cui abbiamo cercato la massima collaborazione anche in fase di programmazione tenendo conto di altre operazioni di prossimo avvio che riguarderanno le nostre strade".

Per consentire i lavori saranno in vigore fino al 6 giugno la riduzione di carreggiata e il divieto di sosta in via del Commercio (da Largo Usilia a piazza Industria), in via XX Settembre (da Largo Gramsci alla rotatoria di via Carducci) e in via Arrigo VII (dall’incrocio con via San Gimignano al parcheggio interno di via Arrigo VII).