Poggibonsi investe sulla sicurezza ‘Potenziata’ la Polizia municipale

POGGIBONSI

Più sicurezza a Poggibonsi e nelle sue frazioni. Verrà potenziato l’organico della polizia municipale. A breve saranno assunti 4 agenti, che si aggiungeranno ai 22 attualmente in servizio al comando, portando a 26 unità l’organico. A gennaio si è svolto il concorso e quanto prima i primi quattro della graduatoria entreranno a far parte delle ‘rosa’ della polizia municipale. Una notizia certamente positiva per il nostro territorio, che vedrà aumentare la presenza della polizia municipale in centro e nelle frazioni. Del resto il Comune di Poggibonsi ormai da diversi anni sfiora i 30 mila abitanti e la crescita dell’organico della municipale è conseguente anche a questo dato. Un potenziamento annunciato dalla stessa sindaca Susanna Cenni qualche settimana fa, intervenendo su alcuni episodi di violenza tra giovani avvenuti a Poggibonsi. In quella occasione aveva auspicato, sempre a proposito di sicurezza, anche il ritorno del commissariato in centro (attualmente ha sede a Salceto). Il diario di bordo dell’attività svolta dal comando di Poggibonsi nel 2024 parla di 286 sopralluoghi nell’interesse pubblico e di privati, di 439 accertamenti per segnalazioni ed esposti, di 140 incidenti rilevati, di 160 atti di polizia giudiziaria. Numerose anche le attività a supporto o in collaborazione con gli altri servizi comunali. In particolare sono stati effettuati oltre 30 accertamenti in materia di edilizia e ambiente che hanno portato a 7 comunicazioni di notizia di reato, quasi 200 controlli in materia di commercio e pubblici esercizi e 480 indagini informative per conto del servizio anagrafe, del servizio istruzione e del servizio sostegno abitativo. Un capitolo a parte il forte impegno della municipale nella lotta allo carico selvaggio dei rifiuti: 42 le multe effettuate, a cui si aggiungono quelle (14 in tutto) degli ispettori ambientali di Sei Toscana. Da non trascurare, infine, la protezione civile. Il comando della polizia municipale, che coordina il Centro operativo comunale di via Alessandro Volta, ha gestito ben 49 bollettini di allerta meteo, di cui 6 arancioni e 43 gialli. Un’attività, dunque, veramente a tutto tondo, quella della polizia municipale del comando poggibonsese. Attività che sarà ancora più capillare con l’arrivo di altri quattro agenti municipali.